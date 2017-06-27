Последнее обновление: 27.06.2017 13:57

В результате теракта в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки

В Киеве во вторник, 27 июня, подорвали автомобиль. Полиция открыла уголовное производство по статье "теракт".

Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева взорвался автомобиль, в результате погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал", - сообщили в украинском оборонном ведомстве.

По данным источников "Украинской правды" в Минобороне, 39-летний Шаповал руководил спецназом Главного управления разведки оборонного ведомства. Поскольку он являлся действующим военнослужащим, расследование взял на себя отдел главного управления Нацполиции в Киеве.

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