В результате теракта в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки

В Киеве во вторник, 27 июня, подорвали автомобиль. Полиция открыла уголовное производство по статье "теракт".

Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева взорвался автомобиль, в результате погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал", - сообщили в украинском оборонном ведомстве.

По данным источников "Украинской правды" в Минобороне, 39-летний Шаповал руководил спецназом Главного управления разведки оборонного ведомства. Поскольку он являлся действующим военнослужащим, расследование взял на себя отдел главного управления Нацполиции в Киеве.