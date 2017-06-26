Экс-министр финансов Бразилии получил 12 лет тюрьмы по делу о коррупции

Суд в Бразилии приговорил бывшего министра финансов страны Антонио Палоцци к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Палоцци, занимавшему пост министра финансов в правительстве экс-президента Лулы да Силва и возглавлявшему администрацию другого бывшего президента Дилмы Роуссефф, инкриминировалось получение взяток и отмывание денег в рамках коррупционной сети вокруг нефтяной компании Petrobras. Бывший министр находился под стражей с сентября 2016 года.

Агентство Франс Пресс сообщает, что Палоцци ведет переговоры о сделке со следствием и его возможные признания могут повлиять на судьбу других политиков, в том числе Лулы да Силва, против которого выдвинуто пять коррупционных обвинений.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.