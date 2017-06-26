Британия собралась депортировать тысячи правонарушителей из стран ЕС

Британское правительство намерено воспользоваться выходом из ЕС, чтобы депортировать из страны преступников-европейцев, пишет газета Times.

Ожидается, что премьер-министр Тереза Мэй в понедельник представит детальный план, касающийся прав граждан стран ЕС после окончания процедуры Brexit. Ранее Мэй пообещала, что европейцы, законно въехавшие в Британию до окончания процедуры Brexit и прожившие там пять лет, смогут остаться в стране и после ее выхода из ЕС, пользуясь равными правами с британцами, в том числе в сфере трудоустройства, медицинского обслуживания и коммунальных услуг.

По данным издания, одним из ключевых пунктов плана станет требование Мэй исключить из списка граждан ЕС с "урегулированным статусом", европейцев, совершивших серьезные правонарушения.

Как отмечает газета, общеевропейское законодательство, запрещающее депортацию из Соединенного королевства преступников из стран ЕС, вызывало раздражение британского кабинета и являлось одним из доводов, который активно использовали сторонники Brexit в предшествующей референдуму кампании.

Всего в Британии насчитывается до 13 тысяч правонарушителей-иностранцев, а наибольшее число среди них составляют граждане Польши и Ирландии (обе страны входят в ЕС). Депортация прежде всего грозит 6 тысячам осужденным, отбывшим тюремное заключение.

В 2015 году британским властям удалось репатриировать только 44 преступников из стран Евросоюза, сообщает газета.