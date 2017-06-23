Жители Бешенковичей борются с властями за право мыться горячей водой

В г. п. Бешенковичи уже очень долгое время существует практика отключения горячей воды в межотопительный период.

Летом, когда дети играют на улице, а многие взрослые капаются в своих огородах приходится греть воду на плите и возится с тазиками по квартире.

Конечно, по выходным горячую воду дают, и это как праздник жизни для всех. Хотя нет, не для всех: нижние этажи моются, а верхние остаются совсем без воды.

Стыдно, что в веке инноваций и новшеств белорусы по стринке моются в тазиках!

«Проблема горячей воды, а точнее её отсутствие остро стоит в нашем городском посёлке. За столько лет, можно сказать за всю мою жизнь эта проблема так и не сдвинулась с мёртвой точки. Люди, конечно не дурные, и те, у кого есть деньги установили электроводонагреватели, а власти установили лимиты на потребление электричества. А как же те, у кого нет возможности поставить нагреватель? Зачем так усложнять жизнь, дайте людям горячую воду – у всех же счётчики стоят, всё будет оплачено, ещё и рабочие места создадут. Просто власти не слышат людей, им безразличны наши проблемы, им главное угодить вышестоящему чиновнику», – комментирует ситуацию активист общественного объединения «Говори правду» Егор Левачев.

Чтобы получить право мыться горячей водой не только в выходные, но и по будням, на сайте zvarot.by опубликована соответствующая петиция. Сбор подписей завершится 28 июля, после чего коллективное обращение будет направлено в Бешенковичский райисполком.