Последнее обновление: 23.06.2017 16:47

Франция не планирует создавать новый центр для мигрантов в Кале

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб отвергает возможность создания нового центра для мигрантов в северном порту Кале, к чему призывают благотворительные организации.

"Мы не хотим создавать точку для сбора, где со временем количество людей может вырасти до 7 тысяч. Для мигрантов, жителей Кале и для экономической жизни это недопустимо", - сказал он журналистам после прибытия в портовый город в пятницу, 23 июня.

Коломб уверен, что новый центр восстановит ситуацию, которая существовала до того, как лагерь "Джунгли" был закрыт.

В ноябре французская власть завершила демонтаж самовольно построенного лагеря для беженцев в Кале, известного как "Джунгли".

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