В Брюсселе дочерей принца из ОАЭ приговорили к условному сроку

Суд Брюсселя в пятницу заочно приговорил к 15 месяцам условного тюремного заключения и штрафам на общую сумму 165 тысяч евро супругу и семерых дочерей принца из ОАЭ за унижающее человеческое достоинство отношение к своей прислуге, сообщил телеканал RTL.

Речь идет о 23 женщинах разных национальностей, которые сопровождали и обслуживали принцесс в ходе их проживания в брюссельской гостинице Conrad в 2007-2008 годах.

Судебная инстанция сочла, что семья арабского принца обращалась с прислугой, как с рабынями, что явилось нарушением социального законодательства Бельгии.

Полицией было, в частности, установлено, что служанки, которых недовольные принцессы зачастую именовали "собаками", спали на ковриках у дверей в номерах принцесс, для которых в престижной гостинице был снят целый этаж, сообщила радиостанция Premiere.

Адвокаты осужденных могут подать апелляцию на решение судебной инстанции.