После скандальной аренды Припяти на Гомельщине взялись за Сож

После скандальной аренды Припяти в Гомельской области взялись за Сож.

В частности, Гомельский райисполком планирует провести открытый конкурс по предоставлению в аренду рыболовных угодий и организации платной рыбалки на территории Гомельского района, пишет gomel.today.

Срок заключения договора аренды — до 25 лет, сообщает Гомельский облисполком. Торги проводятся в соответствии с указом «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими».

Конкурс состоится 24-го июля в здании Гомельского райисполкома на улице Севастопольской, 135А.

На торги выставлены три участка на реке. Победитель конкурса должен будет возместить чиновникам затраты на проведение торгов.

На торги выставлены:

Участок реки Сож протяженностью 4 км от границы с городской чертой города Гомеля вниз по течению до перевального знака № 139.

Участок реки Сож первой категории протяженностью 8 км от устья реки Уза вниз по течению до автомобильного моста автотрассы М-8 с прилегающим пойменным водоемом площадью 11,0 га.

Участок реки Сож первой категории протяженностью 3 км от границы с Ветковским районом вниз по течению до залива Дрец, передает gomel.today

Как сообщалось ранее, власти Мозыря хотели отдать в аренду участок реки Припять, протяженностью в 91 километр, однако столкнулись с серьезным протестом местных жителей. В итоге Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подготовило проект нормативного правового акта, который исключает возможность предоставления в аренду рек и каналов. Возможно, гомельские власти не в курсе или же хотят подзаработать, пока законодательно не запрещено сдавать в аренду реки и каналы.