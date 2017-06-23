Бундестаг принял спорный закон о наблюдении за мессенджерами

Германский бундестаг вечером в четверг, 22 июня, принял закон, который разрешает расширить наблюдение за перепиской в интернете или через мессенджеры, например WhatsApp.

Речь идет прежде всего об использовании так называемого "бундестроянца" - программы-шпиона, первая версия которой была разработана для спецслужб ФРГ еще в 2008 году.

Принцип ее действия основан на наблюдении за источником коммуникации. Наблюдатель перехватывает сообщения еще на компьютере и мобильном телефоне предполагаемого преступника (до того, как они подвергнутся шифровке перед отправкой или, наоборот, будут расшифрованы при получении). Кроме того, программа устанавливает на зараженный объект дополнительные модули, которые открывают доступ к личным файлам.

Хотя Федеральный конституционный суд Германии еще в 2008 году позволил правоохранительным органам применять "бундестроянца", его использование раскритиковали правозащитники и компьютерные эксперты, так как программа позволяла не только просматривать переписку подозреваемых, но и открывала возможность для тайных онлайн-обысков всего компьютера.

Ранее слежка с помощью "бундестроянца" разрешалась только в делах, связанных с терроризмом. Теперь бундестаг разрешил использовать ее при расследовании убийств, компьютерных махинаций, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Как и при прослушке телефонных разговоров, службы, ведущие наблюдение, обязаны получить в каждом отдельном случае соответствующее разрешение от прокуратуры.