В Чехии будут продавать безлимитные билеты на поезда

В июле и августе на поезда «Чешских дорог» будут продавать безлимитные билеты на 7 или 14 дней.

Специальная летняя акция от главного железнодорожного перевозчика Чехии «Чешские дороги» начнется с 1 июля и продлится до 31 августа. В этот период все желающие смогут купить для путешествий на поездах перевозчика специальный «Билет на лето» (Jízdenka na léto) на одну или две недели. Такой билет дает право на неограниченное количество путешествий по стране на всех поездах перевозчика, пишет 34Travel.

Купить «Билет на лето» можно в кассах на вокзале, в интернет-магазине и у проводника, если отправляешься со станции, на которой не работала касса. Передавать билет другим людям нельзя: он именной, и путешествовать по нему может только один человек.

Безлимитный билет на 7 или 14 дней дает право на неограниченное количество поездок только в вагонах второго класса. Число преодоленных километров учитываться не будет. Сесть на поезд и сойти с него можно на любой станции.

Билет обойдется примерно в €35-45 в зависимости от количества дней.