В Кыргызстане закроют все АГЗС, не соответствующие нормам безопасности

Премьер Кыргызстана Соорнбай Жээнбеков распорядился закрыть в стране все газозаправочные станции, которые не соответствуют правилам техники безопасности, после взрыва, произошедшего накануне на побережье Иссык-Куля, сообщает во вторник пресс-служба аппарата правительства республики.

В понедельник на автогазозаправочной станции (АГЗС) курортного поселка Ананьево Иссык-Кульской области Киргизии произошел взрыв во время перекачки газа. В результате два человека – взрослый и ребенок – погибли, восемь человек были госпитализированы, пять из них — в крайне тяжелом состоянии с ожогами до 90% тела.

"Премьер-министр республики распорядился провести обследование технического состояния всех газозаправочных станций республики и закрыть те из них, которые не соответствуют правилам техники безопасности", - сообщает пресс-служба.

По данным МЧС Кыргызстана, в результате взрыва на АГЗС сгорели газовоз и несколько легковых автомобилей. Только благодаря своевременному прибытию пожарных удалось избежать возгорания на расположенной в непосредственной близости частной автозаправочной станции, отмечает ведомство.