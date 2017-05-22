В Беларуси в I квартале чаще всего подделывали доллары и российские рубли

Основное количество выявленных в I квартале текущего года поддельных денежных знаков составили доллары - 43,7%.

Как сообщает Нацбанк, более 35% всех поддельных денежных знаков составили российские рубли. Поддельные евро заняли долю в 12,6%. Поддельные белорусские рубли выявлялись реже, их доля составила 5,9%. Всего по итогам первых трех месяцев банковскими работниками было выявлено 270 поддельных денежных знаков, из них 269 - банкноты и одна монета (на 2,3% меньше, чем в I квартале 2016 года).

По итогам I квартала рост количества выявленных поддельных российских рублей к аналогичному периоду прошлого года составил 47,8%, поддельных евро - 41,7%. Количество поддельных белорусских рублей в абсолютном выражении увеличилось на 13 банкнот. Количество выявленных поддельных долларов США сократилось на 29,8%.

В купюрном строении поддельных долларов, как и прежде, значительно преобладают банкноты номиналом $100 - 96,6%. Купюрное строение поддельных российских рублей в основном составили банкноты номиналами 5 тыс. рублей и 1 тыс. рублей (62,7% и 35,3% соответственно). Среди выявленных поддельных евро преобладают банкноты номиналом 50 евро - 64,7%. Их количество возросло в 2,75 раза по сравнению с показателем I квартала 2016 года (в абсолютном выражении - на 14 банкнот).

Практически четверть всех подделок составили банкноты номиналом 100 евро - 23,5%. За отчетный период в банковской системе выявлено 16 поддельных банкнот белорусских рублей, 14 из которых - поддельные банкноты образца 2009 года, 2 - образца 2000 года номиналом Br100 тыс. Купюрное строение поддельных белорусских рублей образца 2009 года в основном составили банкноты номиналом Br20 и Br10 рублей - 50% и 42,9% соответственно.

При этом в Минске выявлено 48,1% всех поддельных денежных знаков, в областях - в пределах 3,7-18,9%. Поддельные деньги были изъяты из обращения в 25 населенных пунктах.