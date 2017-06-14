Проект застройки Осмоловки в Минске вынесен на общественное обсуждение

Споры о дальнейшей судьбе минской Осмоловки (двух малоэтажных кварталов в районе Оперного театра) ведутся не первый год.

Архитекторы, общественные активисты и местные жители предлагали различные варианты развития этой территории: от полного сноса до сохранения всех домов. Недавно даже ставился вопрос о придании району статуса историко-культурной ценности. И вот архитекторы «Минскградо» по заказу Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома разработали проект детального планирования Осмоловки. К сожалению защитников архитектурного наследия, к сносу «приговорена» вся старая застройка.

О проведении общественного обсуждения застройки Осмоловки объявила администрация Центрального района Минска. Как становится понятно из детального плана, все старые двухэтажные дома в районе ул. Богдановича — ул. Киселева — ул. Куйбышева — ул. Коммунистическая подлежат сносу. Вместо них появятся новые жилые дома высотой 5-6 этажей со встроенными помещениями торгово-бытового назначения с подземными автостоянками.

Оба квартала пронзит крытая общественно-торговая улица с подземными автостоянками (пассаж «Сторожевский»). На плане района этот объект обозначен розовым цветом и цифрой 4. Помимо этого, архитекторы предлагают разместить в Осмоловке два детских сада — на 50 и на 70 мест.

Проект также затрагивает соседний квартал в границах ул. Богдановича — ул. Киселева — ул. Старовиленской — ул. Коммунистической. Там хотят построить 9-12-этажный жилой дом и 4-5-этажное офисное здание.

После намеченных преобразований численность населения района увеличится с нынешних 1,8 тыс. до 3,4 тыс. человек. Площадь жилфонда возрастет почти в три раза — с 34,4 тыс. кв. м до 91 тыс. кв. м. С учетом подземных автостоянок количество парковочных мест увеличится до 757.

Общественное обсуждение этого проекта пройдет с 23 июня по 17 июля 2017 года. Презентация состоится 26 июня в 18:30 в здании администрации Центрального района (ул. Мельникайте, 6), пишет realt.onliner.by.