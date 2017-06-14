Бывшее руководство Румынии будут судить за преступления против человечности

Генеральная прокуратура Румынии завершила расследование уголовного дела о насильственном подавлении мирных протестов шахтеров в июне 1990 год.

Главными фигурантами дела, возбужденного по статье «Преступления против человечности», стали экс-президент Румынии Ион Илиеску, бывший премьер-министр Петре Роман и бывший руководитель спецслужб Вирджил Мэгуряну.

По данным военных прокуроров, 13-15 июня 1990 года тогдашнее руководство Румынии использовало насильственные методы, в том числе и армию, для подавления мирных протестов шахтеров. В результате столкновений между представителями силовых структур и протестующими 4 человека погибло, а около 1400 получили травмы и огнестрельные ранения.

В протестах принимали участие более 10 тысяч шахтеров.

Несколькими годами ранее расследование по этому делу было приостановлено, однако в 2015 году, по рекомендации Европейского суда по правам человека, расследование было возобновлено.

По этому делу проходят еще несколько высокопоставленных румынских чиновников, занимавших различные должности в правительстве Румынии в 1990 году.

Рассмотрением дела займется Высшая кассационная палата Румынии.

Ион Илиеску был президентом Румынии с 1990 по 1996 годы и с 2000-го по 2004-й годы. Ему 87 лет.