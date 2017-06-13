Инфляция в Британии в мае достигла максимума почти 4 лет

Инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась до максимума почти за четыре года в мае, усилив давление на потребителей на фоне роста политической неопределенности после парламентских выборов на прошлой неделе, не выявивших явного лидера.

Воздействие снижения фунта стерлингов после решения Британии выйти из Евросоюза по итогам прошлогоднего референдума проявилось в виде роста потребительских цен на 2,9 процента в мае в годовом выражении при поддержке повышения расходов на отдых за рубежом и цен на импортируемые компьютерные игры и оборудование.

Рост цен в годовом выражении стал максимальным с июня 2013 года, сообщило Национальное статистическое управление, превысив усредненный прогноз экономистов, опрошенных Рейтер, которые ждали показатель в 2,7 процента, а также темпы роста зарплат большинства британцев.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, потерпевшая неудачу на выборах, по итогам которых ее партия утратила парламентское большинство, признала, что терпение избирателей по отношению к мерам жесткой экономии на исходе, сообщила во вторник газета The Times.

Банк Англии, несмотря на резкий рост цен, скорее всего, оставит ставки на рекордно низком уровне в 0,25 процента по итогам заседания в четверг.

Центробанк ранее говорил, что ждет достижения нынешних уровней инфляции лишь в конце текущего года.

Некоторые экономисты считают, что политическая неопределенность после выборов, вероятно, заставит Банк Англии быть более осторожным в рассмотрении повышения ставок и может даже привести к возрождению программы скупки активов в случае дальнейшего ослабления экономики.