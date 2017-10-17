В Великобритании инфляция достигла максимума с апреля 2012 года

Инфляция в Великобритании выросла до максимума более пяти лет в сентябре, показали официальные данные во вторник. Это может увеличить шансы на то, что Банк Англии повысит ставку на ноябрьском заседании.

Потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3,0 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Показатель совпал с консенсус-прогнозом опрошенных Рейтер экономистов и продемонстрировал самые быстрые темпы роста с апреля 2012 года.

Подъем инфляции - в основном вызванный снижением фунта стерлингов после прошлогоднего референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе - привел к снижению доходов домохозяйств в текущем году и замедлению роста экономики, поскольку рост зарплат не поспевает за повышением стоимости жизни.

Однако в сентябре Банк Англии сообщил, что может повысить ставку в ближайшие месяцы, если экономика и ценовое давление продолжат расти.

Большинство опрошенных Рейтер экономистов считают, что регулятор решит ужесточить политику по итогам заседания в ноябре, однако почти все также называют ошибкой повышать ставку в данный момент.

“Цены на продукты питания и некоторые транспортные расходы обеспечили подъем инфляции в сентябре. Частично этот эффект нивелировался более слабым ростом цен на одежду, чем в аналогичном периоде в прошлом году”, - сказал Майк Прествуд из ONS.

Месяцем ранее Банк Англии ожидал, что темпы роста инфляции превысят 3 процента в октябре, то есть будут быстрее, чем регулятор прогнозировал за месяц до этого, когда сообщил, что для подъема инфляции до целевых 2 процентов потребуется более трех лет.

Фунт стерлингов снизился примерно на 12 процентов к корзине основных валют после решения британцев проголосовать за выход из Евросоюза.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, остался на уровне 2,7 процента, как и ожидали опрошенные Reuters экономисты.

Годовой рост цен производителей замедлился до 3,3 процента, как и ожидалось, против роста на 3,4 процента в августе.