Украине нужно завершить АТО и перейти к новому формату защиты - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны, которую ведет РФ. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина», сообщает пресс-служба СНБО.

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины. В то же время пора перейти к новому формату защиты страны», - сказал Турчинов.

По его словам, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, когда разрешается боевое применение Вооруженных сил - объявление войны и антитеррористической операции. «Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предусматривает только наличие особого правового режима в стране или в отдельных регионах и не предоставляет автоматического права на использование Вооруженных сил и других воинских формирований», - объяснил секретарь СНБО.

Он уточнил, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ века о классической войне и не учитывает необходимость противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.

Поэтому, по его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяемых Россией.

«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, а четко, на законодательном уровне, определить принципы государственной политики относительно их освобождения. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить Президенту право применять ВСУ и другие воинские формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», - подчеркнул Турчинов.

Он также отметил необходимость создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что такой подход «только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории».

«Это очень серьезный вопрос, который требует обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект «О возобновлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» будет представлен Президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду», - сказал он.

Как известно, антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года.