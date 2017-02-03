Мирные жители гибнут из-за новой эскалации на востоке Украины

Мирные жители стали новыми жертвами ужесточившихся в ночь на пятницу обстрелов на востоке Украины, и международные наблюдатели требуют прекратить бои.

Украинские власти сообщили о гибели двоих мирных жителей и двоих украинских военных. Подконтрольное пророссийским сепаратистам информационное агентство ДАН сообщило в пятницу о гибели накануне двух жителей Донецка.

"Ночные обстрелы центров Донецка и Авдеевки. Это неприемлемо! СММ ОБСЕ следит за сообщениями о многочисленных пострадавших среди мирного населения. Стороны должны прекратить боевые действия!" - призвала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в пятничном утреннем сообщении.

По данным главы Донецкой областной администрации Павла Жебривского, сепаратисты обстреляли в четверг стадион в прифронтовой Авдеевке, где сотрудники украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям развернули пункты обогрева для жителей города, оказавшегося на грани гуманитарной катастрофы в отсутствие электричества, стабильного водоснабжения и тепла при сильных морозах.

Жебривский написал на странице в Фейсбук, что на стадионе сразу же погиб мужчина, а чуть позже умерла от ранений женщина.

Пресс-центр украинских военных сообщил о гибели к восьми утра пятницы двух военнослужащих и ранении одного и обострении обстановки по всей линии разграничения, обвинив пророссийских сепаратистов в использовании реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

С воскресенья, с момента самой серьезной за последние месяцы эскалации конфликта в Донбассе, обстрелы унесли жизни 17 военнослужащих. Число раненых превысило 70.

Обострение противостояния между украинской армией и пророссийскими сепаратистами вернуло зашедший в тупик конфликт в мировую повестку дня: беспокойство обострением высказали Евросоюз и США, а также ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Украина и Россия традиционно обменялись обвинениями в срыве мирных Минских договоренностей, заключенных в 2014 и 2015 годах при посредничестве Германии и Франции и направленных на мирное урегулирование конфликта, первым шагом к чему должно быть прекращение огня. Военный альянс НАТО призвал Москву повлиять на сепаратистов, чтобы те прекратили огонь.

Глава Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн попросил президента США Дональда Трампа помочь Украине в обороне своей территории от России или подконтрольных ей сепаратистов на фоне обострения конфликта в Донбассе.

Продолжающийся третий год конфликт унес около 10.000 жизней.