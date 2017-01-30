Украина понесла на востоке самые большие потери с середины декабря

Украинская армия понесла в воскресенье самые большие потери с середины декабря, отражая атаку сепаратистов на востоке страны накануне визита президента Петра Порошенко в Германию для переговоров о выходе из вооруженного конфликта.

"За минувшие сутки зафиксировано 56 обстрелов. К сожалению, 5 наших военных погибли, 9 - ранены и 4 травмированы", - сообщил пресс-центр украинского штаба в понедельник.

Военнослужащие стали жертвами артиллерийских обстрелов ранним утром воскресенья и последовавших за ними атак.

"В районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать", - говорится в сообщении.

В воскресенье министр обороны Украины Степан Полторак сказал журналистам, что в ходе контратаки украинские военные заняли одну из ранее подконтрольных сепаратистам позиций.

Около 10.000 человек стали жертвами вооруженного конфликта на индустриальном востоке Украины, вспыхнувшего в апреле 2014 года, через два месяца года после революции и прихода к власти прозападного правительства в Киеве и последовавшей аннексии Россией Крыма.

Украина и Запад обвинили Кремль в поддержке сепаратистов и ввели санкции, ударившие по российской экономике.

Лидеры Германии и Франции дважды - в 2014 и 2015 году - выступали в Минске посредниками в переговорах Украины и России о мирном разрешении конфликта. Несмотря на подписание, реализация Минских соглашений, предусматривающих режим прекращения огня, разведение вооружений, обмен пленными, практически не сдвинулась с мертвой точки.

Из-за регулярных обстрелов в январе погибли 11 украинских военных, в декабре - 17.

Киев опасается ослабления международного давления на Москву после вступления на пост президента США Дональда Трампа, избранного на волне обещаний улучшить отношения с Россией и, возможно, снять санкции.

В субботу состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным, который Белый дом назвал прологом к восстановлению отношений США и России, хотя стороны не упомянули тему санкций.