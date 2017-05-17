Киев заявил об отсутствии плана силового возврата Донбасса

Руководство Украины не намерено восстанавливать контроль над отдельными районами Донбасса с помощью военной операции. Об этом в ходе визита в ФРГ заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территории Донецка и Луганска военным путем. Но каждый гражданин Украины будет защищать каждый сантиметр своей земли, если Россия одобрит решение об открытой агрессии», - заявил Полторак.

​Полторак анонсировал также ряд важных решений правительства и президента для возвращения неподконтрольных регионов, однако ничего конкретного министр не назвал.

Во время визита в Германию Полторак провел переговоры с министром обороны ФРГ Урсулой дон дер Ляйен. Как сообщает «Укринформ», министры договорились активизировать сотрудничество по ряду направлений. «Германия для нас — стратегический партнер. Но так получилось, что более 10 лет сотрудничество на уровне министерств обороны было недостаточно эффективным, по моему мнению: за это время ни разу министр обороны Украины не был в Германии, министр обороны ФРГ не был в Украине», - сказал Полторак и добавил, что пригласил немецкую коллегу в Киев.

«Речь идет о вопросах оказания советнической помощи, профессиональной подготовки, связанных с предоставлением медицинской помощи и реабилитации наших военных, об обмене информацией между нашими структурами министерства обороны; вопросах, связанных с подготовкой личного состава», — пояснил глава Минобороны Украины.