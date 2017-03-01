Комментарии чиновников ФРС заставили рынки больше верить в повышение ставки в марте

Комментарии сразу нескольких представителей Федрезерва во вторник заставили рынки сильнее поверить в возможность повышения процентной ставки регулятором уже в марте, поскольку чиновники заговорили об опасности промедления на фоне возможных экономических стимулов новых властей страны.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, один из самых влиятельных представителей ФРС, сказал в эфире телеканала CNN, что аргументы в пользу ужесточения монетарной политики "стали гораздо более весомыми" после победы Дональда Трампа на президентских выборах и избрания контролируемого республиканцами Конгресса.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что, учитывая полную занятость и ускорение инфляции, а также повышательные риски от потенциального снижения налогов, не видит "необходимости медлить" с повышением ставок.

"По моему мнению, повышение ставки будет серьезно обсуждаться на мартовском заседании", - сказал он.

Трамп в своем первом выступлении перед Конгрессом во вторник практически не раскрыл новых подробностей планируемого снижения налогов или увеличения инфраструктурных расходов.

Комментарии чиновников ФРС спровоцировали волну распродаж на долговом рынке, в результате чего доходность двухлетних казначейских облигаций США подскочила до максимума с декабря.

Фьючерсы на процентную ставку ФРС указывают на практически 57-процентную вероятность повышения на заседании 14-15 марта по сравнению с примерно 31 процентом в понедельник и 20 процентами неделю назад, свидетельствуют данные Рейтер.

На ожидания рынка также могут повлиять выступления члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард в среду и главы регулятора Джанет Йеллен в пятницу.

Однако глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в противовес своим коллегам сказал во вторник, что считает необходимым лишь одно повышение ставки в этом году, добавив, что не стоит раньше времени готовиться к потенциальному воздействию снижения налогов и увеличения расходов, поскольку пока это лишь планы и на их утверждение Конгрессом могут уйти месяцы.

"Упреждающие действия - это чересчур", так как рост экономики слабый, а существенных признаков ускорения инфляции пока нет, сказал Буллард.

Уильямс сказал, что, если ФРС не будет ждать до июня и поднимет ставки в марте, это сделает возможной вероятность более чем трех повышений в 2017 году, что сейчас считают уместным большинство представителей центробанка.