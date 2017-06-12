Глава МВД ФРГ требует ввести выборочный контроль во всех землях

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер считает необходимыми выборочные проверки личных документов служащими полиции во всех федеральных землях Германии. Де Мезьер расценивает подобный контроль как "очень эффективный инструмент", заявил представитель МВД Йоханнес Димрот в понедельник, 12 июня.

Тот факт, что Берлин, Бремен и Северный Рейн - Вестфалия до сих пор не разрешили выборочный контроль, является "скандальной брешью в системе безопасности", заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман в интервью газете Rheinische Post.

Впервые такие проверки были введены в 1995 году властями Баварии. Федеральная полиция имеет право контролировать граждан без какого-либо конкретного повода или подозрения в зоне шириной 30 километров вдоль границы ФРГ, а также в местах повышенной опасности. В Берлине, Бремене и Северном Рейне - Вестфалии выборочный контроль запрещен. Тема выборочного контроля обсуждается на конференции глав земельных МВД, начавшейся 12 июня в Дрездене.

Между тем предложение де Мезьера ввести контроль сервисов обмена мгновенными сообщениями поддержали представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В частности, глава МВД Рейнланд-Пфальца, представитель СДПГ Роджер Левенц назвал "весьма разумным" предложение контролировать обмен сообщениями в WhatsApp и других мессенджерах.