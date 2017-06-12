Последнее обновление: 12.06.2017 15:54

Airbus создаст европейский истребитель нового поколения

Александр Шишло. Европейский авиастроительный концерн Airbus, базирующийся во Франции, готовится создать европейский истребитель нового поколения, сообщило в понедельник европейское интернет-издание EUobserver.

Со ссылкой на главу Airbus Фернандо Алонсо оно сообщает, что к проекту уже подключились Германия и Испания, ожидается также участие Франции.

Истребитель под кодовым названием "боевая авиасистема нового поколения" (Future Combat Air System (FCAS)) призван заменить ныне состоящие на вооружении Германии истребители Eurofighter и Tornado, F16 в Испании и, возможно, Rafale во Франции.

Финансирование проекта будет осуществляться из оборонного бюджета ЕС, которым предусмотрено выделение до 1,5 миллиарда евро в год на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и реализацию проектов, подобных FCAS, отмечает EUobserver.

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