На заводе крупнейшего производителя меди в Европе произошла масштабная кража

Крупнейший производитель меди в Европе Aurubis заявил, что стал объектом огромной кражи, которая может привести к сотням миллионов евро убытков и невыполнению годового финансового плана. Об этом сообщение Financial Times.

Немецкая компания заявила, что обнаружила несоответствие между запасами и отгрузками металла на своем перерабатывающем заводе в Гамбурге. Это несоответствие привело к выводу, что компания стала жертвой преступной деятельности.

Aurubis производит около 1,1 млн тонн медного листа в год. Для выяснения обстоятельств серьезного признака нехватки металла компания привлекла Государственное ведомство уголовных расследований Германии.

"Этот скандал стал последним, всколыхнувшим металлургическую отрасль после того, как мировой сырьевой трейдер Trafigura обвинил трейдера из Индии в мошенничестве с никелем на сумму 590 млн долларов, а в начале этого года на складах Лондонской биржи металлов были обнаружены мешки с никелем, наполненные камнями", - говорится в сообщении.

Aurubis ожидает, что убытки из-за недостатка металла могут достичь сотен млн евро. Как следствие, ее прогноз по прибыли до налогообложения за год до конца сентября в размере 450 - 550 млн евро не будет достигнут.

Компания начала расследование с привлечением внутренних и внешних экспертов, чтобы лучше понять, что произошло, и предложить меры для улучшения безопасности на своих объектах в Гамбурге.

Aurubis является крупнейшей в Европе группой по выплавке и переработке меди, имеющей перерабатывающие предприятия по всей Европе, в том числе крупный комплекс в южной части Гамбурга. В прошлом году ее доход составил 18,5 млрд евро.