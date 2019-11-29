Последнее обновление: 29.11.2019 13:33

Airbus планирует до 2035 года поднять в воздух первый в мире гибридный самолет

Компания Airbus планирует создать первый в мире гибридный пассажирский самолет. Об этом заявил в Гамбурге руководитель концерна Гийом Фори.

"Наша цель - построить первый в мире низкоэмиссионный пассажирский самолет", - цитирует Фори в пятницу агентство Reuters. Планируется, что это будет крылатая машина с гибридно-электрическим двигателем, которую Airbus хочет поднять в воздух до 2035 года. Детали относительно технических характеристик глава компании не привел, передает ТАСС.

По словам Фори, Airbus хотел бы играть ведущую роль по созданию экологически чистых самолетов. Он признал, что этот путь сложен и потребует значительных инвестиций.

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