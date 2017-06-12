ГАИшников в Украине заменила новая дорожная полиция

В Украине с сегодняшнего дня заработала новая дорожная патрульная полиция, которая должна полностью заменить старую систему Госавтоинспекции. Об этом на брифинге в понедельник заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

По его словам, первые наряды дорожной полиции начали патрулирование на четырех трассах международного и национального значения: Киев - Харьков, Киев - Зборов, Луцк - Ковель, Ягодин - Сарны.

"Раде объявить о запуске патрульной дорожной полиции на определенных участках дорог международного и национального значения. Это трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель, Ягодин - Сарны. Свыше 1200 км дорог будут патрулировать силами этой патрульной полиции", - сказал Белошицкий.

Он отметил, что патрулирование дорожная полиция будет осуществлять на 8 бывших стационарных постах ГАИ, которые в будущем станут дорожными станциями этой патрульной полиции. Дорожное патрулирование будет осуществляться силами 20 автопатрулей и свыше 70 полицейских.

По его словам, дорожная патрульная полиция не является новым подразделением полиции, в ее состав входят те же полицейские, которые несли службу на городских улицах, и которые в будущем также смогут "нести службу в городе или выполнять другие задачи".

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ проинформировал, что в будущем планируется усилить взаимодействие этой полиции с другими дорожными службами с целью улучшения присмотра за состоянием дорог, улучшения ситуации с аварийностью на трассах.

"В будущем планируется оборудовать патрульные автомобили дорожной патрульной полиции современными камерами измерения скорости. Это не автофиксация, которая приходит позже по почте или иным способом, это просто фиксация правонарушения скоростного режима. То есть, по результатам этого нарушения будет осуществляться остановка транспортного средства и непосредственно привлечения к ответственности уже на месте. То есть, в будущем автомобили будут оборудованы некоторыми современными техсредствами, которые уже используются во многих других странах и довели свою эффективность", - подчеркнул Белошицкий.

Он уточнил, что сейчас в полиции определяются с моделью средств измерения скорости, которые будут установлены в автомобилях дорожной патрульной полиции, и заверил, что без надлежащей их сертификации приборы использоваться не будут.

"В будущем будет увеличено количество патрульных полицейских путем проведения наборов.. и будет осуществлен запуск и и других трассах международного и национального значения в результате этих наборов. Всего планируется патрулирование свыше 9 тысяч км дорог", - резюмировал Белошицкий.