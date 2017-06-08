Смартфоны заменят паспорта пассажирам аэропорта в Дубае

Жители ОАЭ, вылетающие из терминала 3 международного аэропорта Дубая, теперь могут использовать смартфоны вместо паспортов, проходя через контроль, сообщают эмиратские СМИ.

Новая технология стала еще одной услугой мобильного приложения Smart UAE Wallet, которое предлагается загрузить резидентам ОАЭ на свой смартфон. Она позволит сократить время, отведенное на контроль каждого пассажира, на 9-12 секунд. Вскоре технология станет доступной во всех терминалах аэропорта для всех жителей ОАЭ.

По мнению разработчиков, помимо сокращения времени на контроль пассажиров, услуга позволит обеспечить безопасность данных паспорта и других документов.

Пассажирам нужно будет лишь использовать смартфон при проходе через "умный вход" (Smart Gates) на контроле и сканировать отпечаток пальца.

Таким образом, в телефоне при помощи приложения будут храниться данные паспорта или другого удостоверения личности, необходимые для предоставления в аэропорту, а также данные посадочного билета.

В будущем планируется усовершенствовать приложение так, что всем жителям ОАЭ не придется больше показывать документы в любых правительственных учреждениях — вся информация будет храниться в штрихкоде их телефонов.

Граждане ОАЭ и другие резиденты страны составляют 55% пассажиров в аэропортах Дубая, поэтому создатели системы рассчитывают на то, что она увеличит скорость продвижения пассажиров через паспортный контроль.