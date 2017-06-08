Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды подозревается в подлоге

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто стал фигурантом уголовного дела об организации служебного подлога, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. В качестве подозреваемого по делу привлечен министр Андрей Ковхуто", - сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По ее словам, действия главы Минприроды квалифицированы по ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси (организация служебного подлога).

"С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности", - сказала Гончарова.