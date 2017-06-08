Венгрия держит более 250 беженцев за колючей проволокой

В "транзитных зонах" в Венгрии, по данным федерального правительства Германии от 7 мая, заблокированы 267 беженцев. Среди них 15 несовершеннолетних без сопровождения, шесть женщин, прибывших в Европу в одиночку, и 16 мужчин, также прибывших самостоятельно. Остальные 230 человек - семьи с детьми. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на ответ МИДа на запрос бундестага.

Представитель Левой партии Улла Йельпке назвала подобные "транзитные зоны" неприемлемой практикой.

"В Венгрии по закону задерживают беженцев, не делая исключения для детей и подростков", - заявила депутат бундестага, направившая этот запрос.

Она добавила, что мигрантов, прибывших в поисках убежища, "держат в контейнерах за колючей проволокой как опасных преступников". Правозащитные организации сообщают о жестоком обращении полиции с беженцами. Балканский маршрут должен быть открыт, полагает Йельпке.

Венгрия соорудила лагерь для беженцев, обнесенный забором с колючей проволокой в марте, несмотря на протесты международного сообщества. Люди, попавшие в этот лагерь, не имеют права покидать его до окончания процедуры рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища.

7 марта парламент Венгрии одобрил законопроект о нелегальных мигрантах, который предусматривает, что беженцев будут удерживать в "транзитной зоне" на весь период рассмотрения их запросов на предоставление убежища. "На практике это означает, что каждого соискателя убежища, включая детей, в течение продолжительного времени будут удерживать на границе в грузовых контейнерах, окруженных забором с колючей проволокой", - заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев считает такое обращение с беженцами нарушением европейского и международного права. "Этот новый закон окажет ужасающее физическое и психологическое воздействие на женщин, детей и мужчин, которые и без того уже пережили огромные страдания", - отметили в UNHCR.