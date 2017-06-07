Швеция построит "предохранители" от террористов

Правительство Швеции и оппозиционные депутаты собираются предоставить больше полномочий полиции и службам безопасности в рамках внедрения новых мер в борьбе с терроризмом.

"Министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман сообщил, что его Социал-демократическая партия объединилась с лидерами оппозиции" в вопросе противостояния террористической идеологии", - говорится в сообщении АР.

По его словам, новые меры включают в себя обустройство препятствий, таких как барьеры в общественных местах для защиты пешеходов.

Игеман отметил, что официальные предложения в ближайшее время будут подготовлены и представлены на рассмотрение парламента, где утверждение является формальностью, потому что и правительство, и оппозиция договорились о мерах.

Как сообщалось, 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента погибли пять человек, ранены 15 прохожих.

Водитель грузовика, задержанный по подозрению в совершении теракта, во всем сознался. Нападавшим оказался 39-летний уроженец Узбекистана Рахмат Акилов. Он был завербован боевиками "Исламского государства" после того, как уехал из Узбекистана в 2014 году и переехал в Швецию.