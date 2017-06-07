США не откажутся от своих ценностей в угоду отношений с РФ

США продолжат отстаивать свои ценности в тех областях, где взгляды Вашингтона и Москвы расходятся, несмотря на поручение наладить взаимодействие с Россией, отданное американским президентом Дональдом Трампом госсекретарю Рексу Тиллерсону. Об этом представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила на брифинге для журналистов.

"Мы собираемся выявить сферы, представляющие взаимный интерес, где мы можем вести совместную работу. Вместе с тем важно отметить, что в тех областях, где наши взгляды с Россией расходятся, мы продолжим отстаивать свои интересы и ценности, а также ценности наших партнеров", - подчеркнула глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

Слова Нойерт стали ответом на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявление Тиллерсона, сделанное им 6 июня во время визита в Новую Зеландию. Госсекретарь тогда сослался на заявление Трампа, поручившего ему "достичь прогресса" в отношениях с Россией, несмотря на политические факторы, мешающие добиваться поставленной задачи.

Хизер Нойерт также оценила вероятность вмешательства Москвы в выборы президента США в ноябре 2016 года. Она отослала журналистов к еще одному высказыванию Тиллерсона, ранее высказывавшего мнение, что подобные предположения "преследуют целью подорвать доверие" между двумя странами.

В мае министерство юстиции США назначило бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в американские президентские выборы и "связанных с этим вопросов". Ситуацию также держут на контроле комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.