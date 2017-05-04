Конгресс США одобрил кампанию по противодействию скрытому влиянию России

Конгресс США одобрил законопроект о разведывательной политике, поддерживающий усилия американских спецслужб против «предполагаемых кампаний скрытого влияния России на Соединенные Штаты и другие страны», сообщает Associated Press.

Проект закона, как отмечает агентство, касается угроз национальной безопасности. Документ, по данным Associated Press, в том числе включает в себя «секретное приложение», которое не было предано огласке. Сенат, как отмечает агентство, должен принять соответствующую инициативу на этой неделе.

Согласно законопроекту, финансирование, по информации Associated Press, получат в том числе спецслужбы, занимающиеся пресечением нападений и лишению террористов убежища в Ираке, Сирии и Северной Африке. Кроме того, документ, как замечает агентство, поддерживает программы контрразведки США, направленные на борьбу с угрозами в киберпространстве, космосе и на море.

Законопроект, по данным Associated Press, также вносит изменения в «процедуры информирования разведывательного сообщества». Для этого, как пишет издание, будет необходимо провести рассекречивание разведывательных отчетов о прошлой воинской деятельности задержанных, переведенных из военной тюрьмы в Гуантанамо.​

Ранее, 24 февраля, источники телеканала CNN узнали о том, что Белый дом просил ФБР публично опровергнуть публикации в СМИ о «связях» команды Дональда Трампа с российской разведкой. При этом ФБР, по информации собеседников издания, эту просьбу отклонило.

Прежде, в феврале, о том, что члены избирательного штаба Трампа во время президентской кампании связывались с высокопоставленными представителями российских разведывательных служб, сообщала газета The New York Times. В администрации нынешнего главы США, в свою очередь, позже эту информацию опровергли, назвав полной ерундой.