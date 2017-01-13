Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой миру

Джеймс Мэттис, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны, заявил в четверг, 12 января, что президент России Владимир Путин пытается расколоть НАТО в рамках более масштабной операции по дестабилизации мирового порядка.

По его словам, мир столкнется с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны. Угрозу, как считает бывший генерал, представляют в первую очередь Россия, террористические группировки и Китай, сообщает RFI.

«Мы вели диалог с Россией даже в самые мрачные периоды Холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента начать диалог с Россией сегодня. Но в то же время, когда мы определим другие сферы, где мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России и защищаться, если Россия будет действовать против наших интересов», - подчеркнул Мэттис на слушаниях в Сенате. При этом Мэттис заметил, что количество областей, где сотрудничество возможно, возрастает.

Накануне на своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента Дональд Трамп признал, что Россия была причастна к кибератакам на Демократическую партию США в ходе избирательной кампании.

Джеймс Мэттис, в свою очередь, также упомянул причастность России к хакерским атакам и к «информационной войне», а также отметил российские операции по дестабилизации других государств и «тревожные сообщения из Москвы относительно использования ядерного оружия».

66-летний бывший генерал Джеймс Мэттис ушел в отставку из морской пехоты в 2013 году. Американское законодательство запрещает военным, вышедшим в отставку менее семи лет назад, возглавлять Пентагон. В таких случаях Сенат должен принять особое решение.