Конец Трампомании: США завершили "медовый месяц" с Россией

Мюнхенская конференция по безопасности стала новым "холодным душем" для российской внешней политики.

Растиражированный миф о том, что администрация Дональда Трампа готова утилизировать НАТО и избавить Россию от санкций и давления был развенчан и, похоже, пошел ко дну, пишет finanz.ru.

Делегацию США в Мюнхене представлял вице-президент Майкл Пенс. В первый же день он высказал "обеспокоенность" обострением на Донбассе и заявил, что США намерены продолжать "привлекать Россию к ответственности за выполнение Минских соглашений", недвусмысленно намекая на то, кого именно в Вашингтоне считают виновником нового витка насилия.

В ходе встречи встречи с президентом Украины Петром Порошенко Пенс заявил, что США не признают "оккупацию" и "попытку аннексии Крыма Россией" и продолжат поддержку "территориальной целостности Украины". С главой российской делегации министром иностранных дел Сергеем Лавровым Пенс встречаться не стал.

Окончательный ответ был дал на призыв к США добиться отвода войск НАТО от российских границ, который озвучил в декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем и дальше поддерживать Польшу и балтийские страны с помощью инициативы НАТО об усиленном передовом военном присутствии", - заявил Пенс на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он поблагодарил Германию за размещение своих военных у западных границ РФ.

Двумя днями ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис, побывавший в Брюсселе на самите Совета НАТО, заявил о том, что США не готовы к военному сотрудничеству с Россией, пока она "отказывается жить по международным нормам, выполнения которых ждут от всех зрелых стран".

Сергей Лавров обсудил отношения с НАТО в Мюнхене с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи Лавров констатировал каких-либо отсутствие подвижек.

Безрезультатно завершились и переговоры Лаврова по Украине в "нормандском формате" с участием глав МИД Франции и ФРГ. В очередной была "подчеркнута необходимость" решать гуманитарные вопросы и создать дорожную карту выполнения Минских соглашений.

"К сожалению, больших результатов на этих направлениях - принятых в Берлине решений - достигнуто не было", - признал Лавров.

Определенный прогресс в отношениях России с Западом заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в facebook она сообщила, что на этот раз во время выступления Лаврова в Мюнхене "никто не улюлюкал, не топал ногами и не смеялся, как 2 года назад".

Сам же Лавров заявил, что "холодная война" еще не закончилась, "если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе, и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции".

"Медовый месяц" администрации Трампа с Россией так и остался нереализованной мечтой, отмечает профессор Хьюстонского университета Пол Грегори.

"Была какая-то мечта, что Россия поможет с ИГИЛ, Европой, Украиной и так далее. Трамп создал очень хороший кабинет, почти все его министры понимают, что такое Путин, что такое Россия, что случилось в Крыму, что происходит в Восточной Украине", - заявил Грегори.