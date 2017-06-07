Последнее обновление: 07.06.2017 17:49

Конституционный суд ФРГ признал незаконным налог на ядерное топливо

Федеральный конституционный суд Германии признал незаконным налог на ядерное топливо, введенный правительством ФРГ в декабре 2010 года. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте суда в среду, 7 июня. По мнению судей, у властей в данном случае не было права вводить новый налог.

Налогообложение энергетических концернов сборами за ядерное топливо действовало с 2011 по 2016 год. Предприятия обязаны были платить за все новые топливные элементы, которые использовались на ядерных реакторах. Размер налога составлял 145 евро за каждый грамм топлива. За это время концерны выплатили более 6 миллиардов евро налогов.

Атомные концерны выступали против налога на ядерное топливо, считая, что это снижает их конкурентоспособность по сравнению с другими энергокомпаниями. После нынешнего решения Конституционного суда, концерны рассчитывают вернуть средства, потраченные на этот налог.

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