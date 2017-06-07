Последнее обновление: 07.06.2017 11:24

Режиссер Майкл Мур запустил сайт для сбора компромата на Трампа

Американский режиссер Майкл Мур запустил веб-страницу TrumpiLeaks которая предназначена для сбора компромата на президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мура, опубликованном на этом сайте.

По словам Мура, TrumpiLeaks позволит людям тайно связываться с ним и его командой.

«Патриотам Америки в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе, осведомленным о преступлениях, лжи и нарушениях со стороны Дональда Трампа и его единомышленников, следует придать огласке эту информацию для защиты США от тирании», - заявил Мур.

Режиссер отметил, что готов предоставить потенциальным информаторам программные средства, которые позволят безопасно передавать ему информацию, документы, фотографии, а также видео и аудиозаписи. Мур отметил, что никакой способ передачи данных по цифровой связи не является на 100% безопасным, однако используемые в TrumpiLeaks методы позволяют защитить анонимность пользователей.

По данным NBC, о запуске TrumpiLeaks было объявлено на следующий день, после того как Министерство юстиции США заявило о поимке 25-летнего сотрудника американских спецслужб, который был обвинен в передаче секретных данных, связанных с президентскими выборами в США в 2016 году.

Телеканал также отмечает, что Мур является давним критиком политики Трампа. Он также работает над созданием документального фильма о президентских выборах 2016 года.

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование