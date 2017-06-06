Последнее обновление: 06.06.2017 16:58

На центральных мостах Лондона после теракта установили барьеры

В Лондоне на центральных мостах были установлены дополнительные барьеры, блокирующие въезд автомобилей не пешеходные части, после теракта на Лондонском мосту.

«Барьеры были установлены ночью на Лондонском мосту после недавних терактов в столице», - говорится в сообщении.

На трех центральных лондонских мостах - Вестминстер, Ламбет и Ватерлоо - были установлены барьеры, которые лишат возможности автомобилей въезжать на пешеходную зону мостов.

Такие же барьеры были установили и на Лондонском мосту.

Как сообщалось, в конце прошлой недели трое человек на микроавтобусе врезались в пешеходов на Лондонском мосту и напали на людей с ножами на рынке Боро.

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