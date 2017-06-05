МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу в Украине

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы. Об этом информирует правительственный портал.

«Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который был разработан Министерством социальной политики Украины по поручению Премьер-министра Владимира Гройсмана», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Минсоцполитики выразили искреннюю благодарность "профессионалам из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом".

Как известно, раньше Гройсман заявлял, что с 1 октября этого года после осовременивания пенсий 5 млн 620 тысяч украинских пенсионеров получат до тысячи гривен дополнительно к своим пенсиям.