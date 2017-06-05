Последнее обновление: 05.06.2017 15:24

МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу в Украине

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы. Об этом информирует правительственный портал.

«Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который был разработан Министерством социальной политики Украины по поручению Премьер-министра Владимира Гройсмана», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Минсоцполитики выразили искреннюю благодарность "профессионалам из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом".

Как известно, раньше Гройсман заявлял, что с 1 октября этого года после осовременивания пенсий 5 млн 620 тысяч украинских пенсионеров получат до тысячи гривен дополнительно к своим пенсиям.

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование