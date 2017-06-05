Последнее обновление: 05.06.2017 15:24

Глава МИД Польши предложил закрыть двери для мигрантов-мусульман

Глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что политика «мультикультурализма» и отход «от корней европейской цивилизации — христианства» привели к террористическим актам в Европе. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По мнению Блащака, угроза террористических актов, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе, — «это факт, а не инциденты», а сама политкорректность стран Европы «приносит плохие плоды».

Министр подчеркнул, что Польша не может принимать участия в европейской программе переселения беженцев, а также предложил другим странам закрыть границы для притока мигрантов-мусульман из Северной Африки и Ближнего Востока.

Ранее, в ночь на 4 июня, в столице Лондона произошли два теракта, в результате которых, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 находится в критическом состоянии. На Лондонском мосту фургон совершил наезд на пешеходов, после чего из него вышли вышли трое вооруженных ножами и начали нападать на прохожих. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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