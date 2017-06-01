В ЕС проверяют четырех чиновников, упомянутых в "Панамском архиве"

Офис ЕС по вопросам борьбы с мошенничеством (Olaf) заявил о проверке 40 тысяч имен, которые упоминаются в документах об оффшорных компаниях, известных как "Панамский архив".

Во время проверки эксперты устанавливали, не упоминаются ли в документах имена лиц, которые работали в учреждениях ЕС, передает EUobserver.

"Организация обнаружила семнадцать совпадений, однако основания для расследования появились в отношении четырех человек", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Olaf Джованни Кесслер назвал хорошей новостью то, что в документах было "так мало совпадений".

Как известно, "Панамский архив" - более 10 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается оффшорными компаниями. Документы служили основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.