Премьер Италии призвал европейцев надеяться только на себя

Премьер Италии Паоло Джентилони поддержал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявившую ранее, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки.

"Италия согласна, что европейцы должны взять свое будущее в собственные руки. Этого требуют нынешние вызовы. Думаю, что в последние месяцы после юбилея Евросоюза и недавнего саммита "семерки" между европейскими странами проявилась определенная гармония в международных делах", — заявил он на пресс-конференции после встречи c премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Это не умаляет важности межатлантических связей и нашего союза с США, но наше сотрудничество с США не может заставить нас отказаться от наших обязательств по изменению климата, поддержке политики открытости и свободной торговле", — отметил Джентилони.

При этом, по его словам, Европа не ограничивает число своих друзей, и не случайно главные из них приняли участие в недавней встрече "семерки" на Сицилии.

Заявление Меркель было сделано после саммита G7, в котором впервые принял участие президент США Дональд Трамп. Некоторые СМИ расценили ее слова как признание в том, что Германия больше не видит в США надежного партнера.