"Русская мафия" управляет во всей ФРГ сотнями фирм по уходу за больными

Около 230 фирм по уходу за больными и инвалидами, основанных выходцами из бывшего СССР, создали систему координированной подделки счетов об оказанных услугах, и эта система существует на значительной части территории ФРГ.

По сговору с пациентами и врачами эти фирмы выставляют счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали, сообщили во вторник, 30 мая, радиостанция Bayerischer Rundfunk и газета Die Welt со ссылкой на итоговый доклад специальной следственной группы Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и ведомства по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Согласно докладу, этой преступной сетью руководят преимущественно из Берлина. Фирмы-мошенники, обманом получившие крупные суммы денег от страховых касс, особенно активно орудуют в Северном Рейне - Вестфалии, Берлине, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Баварии. Почти две трети этих компаний связаны друг с другом через различные сети на территории всей страны, говорится в документе.

В докладе также отмечается, что многие из находящихся под подозрением фирм по уходу за больными и инвалидами, а также их руководство одновременно занимаются другой преступной деятельностью, например отмыванием денег, вымогательством и нелегальным игорным бизнесом. Среди руководителей таких фирм есть и те, кого власти ФРГ подозревают в заказных убийствах, говорится в документе.