Последнее обновление: 29.05.2017 17:58

В Чехии 15 мигрантов устроили бунт в центре временного содержания

В центре для задержанных мигрантов в поселке Балков в Пльзеньском крае на западе Чехии в понедельник по неизвестным пока причинам взбунтовались 15 его обитателей, которые ломали оборудование и оказали сопротивление полиции, сообщила журналистам представитель полиции по делам иностранцев Катержина Рендлова.

"В одном из помещений объекта в середине дня в понедельник забаррикадировались двое выходцев из Нигерии, которые не реагировали на призывы полицейских покинуть помещение и начали уничтожать мебель. После этого к ним присоединилось еще 13 мигрантов, они напали на пытавшихся успокоить их полицейских", — сказала Рендлова.

По словам главы МВД республики Милана Хованеца, в 13.30.по местному времени порядок в центре для мигрантов был полностью восстановлен.

"Инцидент окончен, обошлось без ранений. Благодарю полицейских за оперативные действия", — написал министр в Twitter. На вопросы журналистов Хованец ответил, что "те, кто организовал волнения, понесут ответственность".

​Центр для задержанных на территории республики мигрантов в Балкове рассчитан на 200 человек, в настоящее время в нем размещено 26 иностранцев.

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