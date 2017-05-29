Последнее обновление: 29.05.2017 13:58

В Литве начались учения "Огненный гром" с участием 700 военных НАТО

Ежегодные артиллерийские и минометные учения "Огненный гром" начались в понедельник на полигоне в литовском Пабраде, в них примут участие около 700 военнослужащих из пяти стран-членов НАТО, сообщила пресс-служба ВС Литвы.

"Учения "Огненный гром" будут проведены на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, они пройдут уже в пятый раз. В рамках учений военнослужащие выполнят огневые маневры в дневное и ночное время суток. Активные действия маневров будут проводиться с 09.00 до 02.00", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие более 700 военнослужащих из пяти стран-членов НАТО: Литвы, Латвии, Германии, Польши и Нидерландов.

Военнослужащие Нидерландов участвуют в подобных маневрах впервые, а артиллеристы Польши впервые выполнят боевые стрельбы из гаубиц чешского производства.

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