Беларусь может превратиться в захолустье с населением менее 7 млн человек

Из Беларуси навсегда готовы уехать, если будут условия, 31,3% беларусов или ~ 2,2 млн. человек. Таланты и гении – среди них. Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук.

«Богата талантами и гениями Беларусь. Приятно читать вот такие новости. Учащийся минской гимназии №6 Данила Елисеев сделал свой 3D-принтер. Ему не нужны были госпрограммы, одобрение Академии наук или санкция правительства. Дух творчества, драйв предпринимателя – и вот школьник сделал то, что большинство чиновников и «красных» директоров еще не поняли или даже не слышали.

11-классник из Слуцка Владислав Гадалов представил на престижном международном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair 2017 свой проект «AirPhone - смартфон нового поколения. Опять школьник без господдержки сделал то, что до сих пор не могут сделать «Интеграл», «Горизонт» и «Белтелеком» вместе взятые. Умница!

Молодые белорусы производят прекрасные продукты в сфере IT-технологий, роботов, дронов и энергетике. У нас есть профессионалы мирового уровня по дизайну, стоматологии и кардиохирургии. Наши программисты выигрывают престижные международные конкурсы, демонстрируя конкурентоспособность мирового уровня.

Вы думаете, что они получают хотя бы копейку из бюджета? Их чествуют, хотя и лелеют начальники из Академии наук и Совмина?

VIP-распорядители чужого готовы потратить полмиллиарда долларов кредитов на новый тракторный завод. Гомсельмаш и другие динозавры советской эпохи готовы к освоению почти $ 9,5 млрд. Это на развитие машиностроительного комплекса Беларуси до 2030 года.

Распорядители чужого финансируют стеклозавод «Неман», Витебскую бройлерную фабрику или Глубокский молочноконсервный завод. Миллиарды долларов осваиваются «красными» директорами, которые монетизируют свои знакомства и связи с руководством страны.

А в это время такие ребята, как Данила Елисеев и Владислав Гадалов активно готовятся к работе в ведущих транснациональных корпорациях мира, далеко за пределами Беларуси. Там их ждут. Там их ценят. Там их поддерживают словом и делом.

У нас яркие таланты и гении вспыхивают. но, столкнувшись с отечественной системой церберов, шлагбаумов и нормотворцев, решают уехать.

Из Беларуси навсегда готовы уехать, если будут условия, 31,3% беларусов или ~ 2,2 млн. человек. Таланты и гении – среди них.

Если белорусские власти кардинально, радикально не поменяют экономическую политику, отношение к таким талантам, то Беларусь потеряет мотор жизни и развития, превратится в захолустье с населением менее 7 млн. человек. И даже очередной заявленный ободрям-с на выборах президента в 83% не спасет ситуацию, а еще больше ее усугубит».