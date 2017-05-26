Власти Могилева принуждают население к сбору средств для городских праздников и к участию в них

В конце июня 2017 года Могилев ожидает два знаменательных события: ХХІІ Международный фестиваль духовной музыки "Магутны Божа" и празднование 750-летия города. Ранее они были отмечены в городском календаре отдельными датами: в то время как День города традиционно отмечается в последние выходные июня, конкурс исполнителей христианской музыки всегда проходил во второй половине июля. Однако с 2012 года городские власти из-за экономии средств решили проводить его лишь один раз в два года, а нынешний фестиваль еще и совместили с Днем города.

Кроме того, администрация города издала распоряжение с разнарядкой бюджетным организациям принудительно выкупать билеты на праздничные мероприятия. Документ для внутреннего пользования неожиданно оказался в руках правозащитников и был предан огласке. Согласно ему, идеологи еженедельно по четвергам отчитываются о ходе продаж. Этот факт возмутил правозащитников и горожан.

Юрист правозащитного центра "Весна" в Могилеве Борис Бухель не раскрывает, каким образом распоряжение руководства города попало в его руки. По его словам, для него самого оглашение этого документа стало такой же неожиданностью, как для властей - утечка информации для служебного пользования.

Впрочем, таким поворотом событий правозащитник со стажем не удивлен. По его словам, во-первых, "принудиловка к культуре" - это не могилевское явление, а практика, применяемая давно по всей стране". А во-вторых, во властных структурах полно чиновников, недовольных неразумными решениями своих начальников. Поэтому подобные "сливы" информации происходят регулярно.

В нынешнем году, продолжает Бухель, "видимо для экономии средств, власти свели воедино фестиваль духовной музыки и День города. Поэтому предписание, разосланное по предприятиям города, получилось достаточно противоречивым". В одном и том же тексте речь идет о "возрождении духовной культуры" и о концерте российской поп-певицы Полины Гагариной в рамках празднования Дня города. Если быть точным, продолжает правозащитник, речь идет о гала-концертах двух мероприятий совершенно разной направленности, которые пройдут 27 и 28 июня.

Фестиваль "Магутны Божа", который с 1993 года является визитной карточкой Могилева, начинался с аншлагов, вспоминает ветеран демократического движения Михась Буловацкий. Это было знаковое событие для всех стран бывшего СССР, а может и всей Восточной Европы.

"К тому году в городе был восстановлен католический костел, который в советское время использовался под архив, витала в воздухе идея сотрудничества христиан разных конфессий. Казалось, что атеистический коммунизм наконец-то закончился", - вспоминает Михась Буловацкий.

Название "Магутны Божа", объясняет он, это первая строчка из одноименного духовного гимна белорусов. Его исполнение всеми участниками всегда было кульминацией закрытия фестиваля. Говоря об его уровне, досточно упомянуть, что жюри возглавлял профессор Белорусской академии музыки Виктор Ровдо, а одним из тех, кто оценивал выступления участников был известный музыковед Гай Пикарда, который специально прилетал в Могилев на время фестиваля из Лондона.

Сегодняшнюю ситуацию, когда на концерты публику загоняют силой, Михась Буловацкий называет деградацией, которая легко объяснима. После смерти Виктора Ровдо в 2007 году оргкомитет возглавил Горисполком Могилева, а общественные инициативы были выдавлены из числа организаторов, говорит Буловацкий.

Могилевский представитель независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Александр Хамратов обращает внимание еще на одно негласное рапоряжение властей, касающееся празднования Дня города. По заводам, утверждает он, гуляет бумага с требованием собрать деньги на проведение 750-летия Могилева и строительство Триумфальной арки к этой дате на въезде в город со стороны Минска. Фото документа рабочие анонимно выложили в социальных сетях.

Схема проста, говорит Хамратов, начальники цехов настоятельно рекомендуют подчиненным написать заявление на имя директора с предложением вычесть из их зарплаты определенную сумму на городские мероприятия. От рабочих удалось узнать, что это всего 5 рублей (около 2,5 евро). И они платят, ведь иначе им могут предложить купить билет на гала-концерты, а это 35 рублей на "Магутны Божа" и 65 рублей на концерт Полины Гагариной, что немало для Могилева, где нередки зарплаты в 300 рублей.

Юрист профсоюза РЭП Алексей Евгенов говорит, что де-юре все выглядит безупречно: рабочие сами проявляют сознательность и изъявляют желание помочь городу, а власть в свою очередь показывает, что выполняет пожелания трудящихся. Поэтому никто и не жалуется. Лишь в курилках можно услышать ропот - власти изымают деньги на праздники, а потом на них же загоняют силком, обеспечивая явку.

Желая прояснить ситуацию вокруг взносов на празднование Дня города, DW отправила официальный запрос по факсу в могилевский Областной исполнительный комитет, а также в Горисполком Могилева, но на момент публикации статьи получить комментарии оттуда так и не удалось.

Между тем Алексей Евгенов полагает, что большинство билетов придется выкупить "первичкам" государственных профсоюзов. На концертах подавляющее большинство зрителей будут составлять женщины - в Беларуси это явный признак "принудиловки". Очевидно, после этого денег на уставную профсоюзную деятельность у них не останется, но это мало кого волнует, когда речь идет о показных мероприятиях.

Лидер местных социал-демократов Игорь Борисов написал руководству города письмо, в котором предложил хотя бы вместо Триумфальной арки на окраине восстановить объекты культурного наследия в центре города. Властям, объясняет Борисов, все равно что строить, их задача - войти в историю с помощью таких объектов. Но в ответ он получил лишь отписку о том, что в будущем его предложение будет учтено.

Могилевский диссидент Валадар Цурпанов считает, что местным властям достаточно было бы Дня города, фестиваль "Магутны Божа" их заметно тяготит. Но отказаться от него они не могут из-за политических причин: его международный статус работает на имидж нынешнего режима, которому нужно показать сближение с Европой. "Даже культурные мероприятия имеют сейчас геополитическую надстройку", - говорит Валадар Цурпанов.