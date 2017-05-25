В Беларуси появилась база из 300 тысяч фамилий для поиска предков

Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации (БелНИЦЭД) сделал поисковую систему «Дапаможнік». Она помогает в первых шагах людям, которые собираются искать в архивах своих родных.

В поисковой системе три графы для поиска — «Паселішчы» (белоруский язык), «Паселішчы» (русский язык) и «Прозвішчы». Первые две позволяют найти информацию о населенном пункте на белорусском и русском языках, сообщает marketing.by.

«Дапаможнік» — пример чрезвычайно долгосрочного проекта. Работа над ним началась 19 лет назад. В 1998 году был создан Центр электронной документации. Перед учреждением была поставлена задача — обеспечить электронный доступ к архивным ресурсам. По словам Вячесла Носевича, БелНИЦЭД работал над несколькими проектами, связанными с населенными пунктами.

Последние несколько лет сотрудники Центра переводили в электронный вид данные из книг «Память», которые были изданы в каждом из районов Беларуси. В них опубликованы списки жертв сталинских репрессий и участников Второй мировой войны (в том числе погибших).

Последним этапом стало создание собственно поисковой системы, которая позволила соотнести сведения из базы (людей и населенные пункты).