В Украине арестовано 26 высокопоставленных чиновников Государственной налоговой службы

Число задержанных бывших сотрудников Налоговой службы в Украине возросло до 26 человек. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел страны Арсен Аваков на своей странице в фэйсбуке.

Массовые обыски и задержания налоговиков начались за день до этого.

2,3 тысячи правоохранителей - полицейских и военных прокуроров - провели сотни обысков в 15 областях Украины. Экс-руководители Государственной налоговой службы различных рангов сами подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Прокуратура установила, что их действия нанесли государству ущерб на сумму около 97 миллиардов гривен. Только при обыске у бывшего начальника Налоговой службы в Киеве Олега Низенко были изъяты миллион долларов, 250 тысяч евро и 2 килограмма золота, сообщает агентство "Украинские новости".

Среди задержанных - бывшие руководители Луганского, Днепропетровского, Крымского, Харьковского управлений. Вертолетами из регионов задержанных доставляют в Печерский районный суд Киева. Генеральная прокуратура начала также расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы, которого обвиняют уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.

Аваков заявил, что речь идет о самой крупной антикоррупционной операции в масштабах страны.