ФРС может понадобиться повысить ставки "в ближайшем будущем" - глава ФРБ Далласа

Федрезерву, возможно, понадобится повысить ставки в ближайшем будущем, чтобы избежать отставания от инфляции, сказал в понедельник глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан.

Каплан, который в этом году обладает правом голоса в Комитете по открытым рынкам, пояснил свое заявление о том, что повышение ставки должно произойти в скором времени, которое он повторил несколько раз за последние недели.

"Скоро означает в ближайшем будущем", - сказал Каплан журналистам после выступления перед студентами в городе Норман, штат Оклахома.

Каплан не уточнил, на каком из заседаний, по его мнению, ФРС следует повысить ставку.

Глава регулятора Джанет Йеллен ранее сказала, что центробанк может повысить ставку на каком-либо из трех следующих заседаний - в марте, мае или июне. В последний раз ФРС подняла ставку в декабре, сигнализировав о трех возможных повышениях в 2017 году.

Каплан также сказал, что активность американских потребителей в этом году может толкнуть экономику к росту, превышающему 2 процента.