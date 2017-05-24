Полиция Берлина просит участников мероприятий быть бдительными

Полиция Берлина на фоне теракта в британском Манчестере просит участников крупных мероприятий столицы оповещать стражей порядка о подозрительных людях и предметах, заявил в среду пресс-секретарь полиции города Томас Нойендорф.

"Конечно, если кто-то заметит подозрительные предметы, подозрительных людей, пожалуйста, оповестите нас. Мы будем там повсюду и сможем сразу вмешаться", - сказал Нойендорф в эфире телеканала N24.

Он также призвал посетителей мероприятий не приносить с собой сумки

"Будет проверка сумок, и если она затянется, образуется "пробка". Мы хотим избежать большого скопления людей на входах", - добавил пресс-секретарь полиции.

Он подчеркнул, что произошедшее в Манчестере нельзя назвать новой ситуацией, однако полиция Берлина пересмотрит некоторые моменты, "например, что можно сделать в момент, когда большое количество людей покидает мероприятие".

"Мы задействуем не только сотрудников в униформе, но и сотрудников в гражданской одежде, которые четко распознают подозрительных людей. Также ведется видеонаблюдение", - сказал Нойендорф.

В среду в Берлине начинается празднование дня Евангелической церкви, в котором могут принять участие десятки тысяч человек, также в четверг с визитом в германскую столицу приедет бывший президент США Барак Обама. В субботу состоится финал Кубка Германии по футболу, что также привлечет большое количество болельщиков.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".