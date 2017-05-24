Россия сокращает грузовые перевозки в латвийские порты

РЖД не согласовывает большинство заявок железнодорожных операторов на перевозку грузов в направлении латвийских портов без объяснения причин. Об этом сообщает пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, РЖД начала отклонять часть заявок в апреле, но самый большой процент отказов пришелся на май.

В марте в адрес портов Вентспилса и Риги было отправлено 1,2 миллиона тонн угля, нефтепродуктов и металлов, в апреле - 750 000 тонн, с 1 по 15 мая - только 45 700. Поставки большинства видов грузов в первой половине мая почти полностью прекратились.

Представители РЖД причины отклонения заявок не объясняют, либо сообщают о проведении летних путевых работ. Вместе с тем в интервью Reuters представитель РЖД заявил, что каких-либо общих ограничений введено не было, каждый случай рассматривается индивидуально.

Ранее Вентспилский порт и два его терминала получили приглашение участвовать в сооружении газопровода "Северный поток-2". Однако правительство Латвии выступило против строительства трубопровода и дало указание представителям государства в совете директоров Свободного порта Вентспилс голосовать против участия в этом проекте.

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс заявил, что после такого решения латвийского правительства он ожидал сокращение грузопотока со стороны России. "Россия обязательно отреагирует", - цитирует Reuters его слова.